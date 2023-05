Leeds slo tilbake etter straffebonanza – uavgjort mot Newcastle

Med poenget har Leeds ett poeng opp til Everton på trygg plass, men sistnevnte har én kamp mindre spilt. Uansett vil kampen om å unngå nedrykk leve videre etter inneværende runde. Leeds møter West Ham (b) og Tottenham (h) i sine to siste kamper.

Newcastle kjemper om mesterligaspill neste sesong, og med lørdagens uavgjortresultat har de fire poeng ned til Liverpool på femteplass med tre kamper igjen å spille.

I de tre siste kampene skal Newcastle møte Brighton (h), Leicester (h) og Chelsea (b), men bør ha nok å gå på til å sikre topp fire ved slutten av sesongen.

Callum Wilson scoret begge målene for Newcastle på straffespark etter at Luke Ayling hadde sendt Leeds i ledelsen. Wilson har scoret 17 mål i ligaen denne sesongen. Det er bare fire spillere som har nettet mer. Med ti minutter igjen utlignet Rasmus Kristensen til ellevill jubel på Elland Road.

På tampen ble Junior Firpo utvist (to gule kort), men Newcastle greide ikke å utnytte det.

Dramatikk

Etter en jevn start på kampen tente Ayling fyr på Elland Road da han satte ballen i mål etter sju minutter. Backen var først på en retur fra Newcastle-keeper Nick Pope og jublet vilt for ledermålet. Bamford gjorde et flott forarbeid.

Newcastle presset godt i etterkant av baklengsmålet, men greide ikke å trenge gjennom et kompakt hjemmeforsvar.

Etter en snau halvtime fikk Leeds en straffe etter at Joelinton felte Junior Firpo, men Pope reddet Bamfords forsøk og slo ballen unna på returen.

Hands

Det skulle vise seg å koste dyrt, for bare minutter senere var det Newcastle som fikk straffespark i motsatt ende.

Alexander Isak ble taklet av Maximilian Wöber, og fra krittmerket var Wilson sikker og utlignet.

I annen omgang presset Newcastle på for scoring, og 20 minutter før slutt pekte dommer Simon Hooper igjen på straffemerket etter at Firpo handset i egen 16-meter. Wilson var igjen sikker og vendte kampen for Newcastle.

Men Leeds ga seg ikke der. Ti minutter før slutt hamret Kristensen ballen i mål via hodet til Kieran Trippier. Pope var helt utspilt og så ballen seile i nettet bak ham.

