West Ham tok første stikk mot AZ – øyner første tittel på 43 år

Michail Antonio ble matchvinner da han styrte inn en returball kvarteret før slutt. Målet kom som følge av hardt West Ham-trykk etter et hjørnespark.

Ti minutter tidligere hadde Saïd Benrahma utlignet til 1-1 fra straffemerket. Muligheten kom etter at AZ-keeper Mathew Ryan bommet helt på en utboksing og traff Jarrod Bowen i ansiktet.

De nederlandske gjestene tok ledelsen få minutter før pause. Et lavt distanseskudd fra Tijani Reijnders gikk inn, men burvokter Alphonse Areola burde reddet avslutningen.

West Ham-spillerne reagerte voldsomt på at de ikke fikk et frispark i forkant av scoringen. TV-bildene viste at Lucas Paquetá fikk en liten dytt i en luftduell.

I andre omgang hadde AZ Alkmaar ingenting å by på offensivt.

West Ham har ikke vunnet en tittel siden FA-cuptriumfen i 1980. London-klubben gikk hele veien i cupvinnercupen i 1965 og øyner nå muligheten for å ta sin andre turneringsseier i Europa.

I den andre semifinalen ble det også en snuoperasjon. Basel slo Fiorentina 2-1 og fikk et flott utgangspunkt foran returoppgjøret hjemme i Sveits 18. mai. Zeki Amdouni avgjorde tre minutter på overtid.

Før det hadde Andy Diouf stått for utligningen, mens et hodestøt fra Arthur ga Fiorentina ledelsen midtveis i første omgang.

Finalen i conferenceligaen spilles i Praha 8. juni. Turneringen er Uefas tredje europacup og er inne i sin andre sesong.

[ West Ham vendte til seier: – Vi vil til finalen! ]