Sen utligning ga Juventus-håp i europaligaen

Det er dødt løp mellom de to lagene etter en kamp der frustrerte Juventus-spillere fikk betalt for å prøve til siste slutt. Midtstopper Gatti ble helten da han stupte fram og scoret etter at Paul Pogba hadde headet videre en corner.

Sevilla spilte en imponerende bortekamp i Torino og nektet lenge hjemmelaget å skape store sjanser. Selv var spanjolene farlige på overganger, og én av dem ga uttelling etter 25 minutter.

En mønsterkontring førte til at Lucas Ocampos kom seg fri på høyrekanten og slo et godt innlegg inn i feltet. Der ventet Youssef En-Nesyri, som kontrollert satte ballen i mål.

Like etter kunne En-Nesyri doblet gjestenes ledelse, men hardt presset av Danilo leverte han en løs avslutning rett på Juve-keeper Wojciech Szczesny.

Juventus hadde mer ballbesittelse enn motstanderen, men slet med å sette Sevilla-forsvaret og keeper Yassine Bounou på prøve. Vertenes første avslutning på mål kom i det 64. minutt.

Snudd

Juve-trener Massimiliano Allegri likte dårlig det han så og tok grep ved å gjøre alle sine fem bytter før det var spilt 70 minutter. Stjernespissen Dusan Vlahovic var synlig frustrert da han ble erstattet av Arkadiusz Milik etter en målløs time.

Byttene utgjorde ikke noen umiddelbar forskjellen, og Sevilla hadde stort sett god kontroll på begivenhetene helt til det glapp på slutten. Dermed er det nok skuffede gjester som reiser hjem til Spania.

Mye har imidlertid snudd for Sevilla den siste tiden, særlig etter trenerskiftet til klubbnomaden José Luis Mendilibar. Laget hadde et tøft gruppespill i mesterligaen og lå lenge i nedrykksstriden i den spanske serien. Siden Mendilibars inntreden er fasiten Europa-avansement på bekostning av Manchester United og fem seirer på sju kamper i La Liga.

I Europa har de dessuten en fenomenal statistikk. Siden 2006 har laget vært i finalen i europaligaen og forløperen Uefa-cupen seks ganger, og alle er vunnet. Sevilla vant turneringen tre ganger fra 2014 til 2016 og ble også mester i 2020.

Roma-seier

I den andre semifinalen tok Roma første stikk hjemme mot Leverkusen. Edoardo Bove scoret kampens eneste mål etter 62 minutter.

Semifinaleoppgjøret byr på en trenerduell mellom José Mourinho og hans tidligere Real Madrid-elev Xabi Alonso. Torsdag var det den rutinerte portugiseren som trakk det lengste strået.

Returoppgjørene i semifinalene spilles neste torsdag. Finalen går i Budapest 31. mai.

