Østigård får ny Napoli-tillit – stopperkollega kan bli Manchester United-spiller

Kim har vært seriemester Napolis beste spiller denne sesongen, ifølge italienske medier. Torsdag melder blant annet TuttoMercatoWeb og Il Mattino at sørkoreaneren skal være i forhandlinger om en overgang til Manchester United.

Den engelske klubben må i så fall utløse en klausul på opp mot 700 millioner kroner for å hente Kim. Han kom til Napoli fra Salzburg for ti måneder siden.

Kim sier selv til den sørkoreanske TV-kanalen Kfatv at han «funderer på framtiden».

Østgård har spilt svært lite (tre seriekamper fra start) denne sesongen, men fikk sjansen i førsteoppstillingen sist helg. Il Mattino melder at det ligger an til startplass også kommende seriekamp (borte mot Monza) for nordmannen.

Treneren Luciano Spalletti ønsker å gi en del av de faste reservene spilletid.

Det er gode nyheter for landslagssjef Ståle Solbakken før EM-kvalkampene i juni.

