Cupfinalebillettene utsolgt – massiv kritikk igjen mot NFF

Stor pågang ga tekniske utfordringer da 2500 åpne billetter til NM-finalen mellom Brann og Lillestrøm ble lagt ut mandag. Dermed måtte salget utsettes ett døgn.

«På grunn av ekstremt stor pågang for å få tak i billetter til cupfinalen har det oppstått en teknisk feil hos vår billettleverandør Secutix. Vi beklager dette. Vi flytter billettsalget til i morgen klokken 12.00», tvitret Norges Fotballforbund (NFF).

Da NTB forsøkte en bestilling tirsdag rett etter klokken 12, fungerte Secutix-løsningen som den skulle. Etter 51 minutter var finalen utsolgt. Det melder NFF.

Flere Brann og Lillestrøm-supportere har imidlertid tatt til Twitter for å lufte ut sin frustrasjon om hvordan billettsalget ble håndtert. Ifølge NFF skulle billettsalget starte 12.00, men mange supportere bemerket at du kunne stille deg i kø for å kjøpe billetter lenge før 12.00. Hvis du gikk inn for å kjøpe billetter klokken 12.00 havnet du da langt bak i køen, og ikke fikk billetter.

Tidligere ble Brann tildelt 8510 billetter. Lillestrøm fikk 6740 billetter. I tillegg er en rekke adgangstegn forbeholdt sponsorer og samarbeidspartnere.

Finalen spilles på Ullevaal stadion 20. mai. Det er kongepokalen for 2022 som skal deles ut.

[ 373 personer får forkjøpsrett på cupfinalebilletter ]