Sandefjord frustrerte Brann – tok kruttsterkt poeng i Bergen

Brann var kjempefavoritter på hjemmebane foran sesongens sjette seriekamp, men oppgaven på eget gress skulle vise seg å bli alt annet enn enkel for mannskapet til Eirik Horneland.

Sandefjord forsvarte seg nemlig meget godt og gjorde livet surt for vertenes offensive spillere gjennom 90 minutter. Belønningen ble ett uhyre sterkt poeng på en vanskelig bortebane.

Det betyr at Bodø/Glimt for alvor har fått luke på toppen av tabellen. Fem poeng skiller nå ned til Brann. Til tredjeplasserte Odd er det ytterligere to.

Sandefjord tok på sin side sesongens sjette poeng. Det gir niendeplass på tabellen etter fem spilte kamper.

Kjempesjanse

Brann kunne samtidig fått hull på den berømte byllen etter kun noen få sekunders spill på eget gress mandag. Etter en retur fra Sandefjords keeper Hugo Keto kom Niklas Wassberg til en kjempemulighet, men avslutningen ble for svak.

– Den er stor. Jeg får ballen litt bak meg og får ikke kontrollert avslutningen. Uansett skal jeg kunne score på den, sa Wassberg til TV 2 i pausen.

Brann hadde ballen ekstremt mye de første 45 minuttene, men det var likevel langt mellom de kjempestore sjansene. For Sandefjord-spillerne ble det en tålmodighetsprøve og utmattende å holde serietoeren fra livet.

– Vi har altfor lite ball, og får ikke til noe spill. Vi forsvarer oss i 45 minutter, og det blir tungt, sa Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss halvveis i Bergen.

[ VIFs jubelkveld på Lerkendal. Men kapteinen burde egentlig ikke spilt ]

Sterke midtstoppere

Etter pause fortsatte Brann-dominansen. Kampbildet var temmelig likt som i første omgang. Gjestene hadde mer enn nok med å forsvare seg og stenge farlige rom for hjemmelagets spillere.

Det lyktes de særdeles godt med. Midtstopperduoen Moen Foss og Jesper Taaje gjorde en kjempekamp.

– Det er masterclass i forsvarsspill hvis Sandefjord kommer seg herfra med ett poeng, sa TV 2-kommentator Morten Langli mot slutten av oppgjøret.

Brann-spillerne virket på sin side mer og mer frustrerte etter hvert som de målløse minuttene ble flere og flere. Til slutt ebbet kampen ut uten uttelling.

[ Seedy Jatta: - Farten har jeg fått fra mora mi ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde fem

Brann – Sandefjord 0-0 (0-0)

14.720 tilskuere.

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Jakob Dunsby, Fréderic Bikoro, Hugo Keto, Sandefjord.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, David Wolfe – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg, Bård Finne, Niklas Wassberg (Aune Heggebø fra 72.).

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune, Jesper Taaje, Sander Moen Foss, Vetle Walle Egeli – Keanin Ayer, Filip Ottosson, Fréderic Bikoro (Aleksander Nilsson fra 74.) – Jakob Dunsby (Franklin Nyenetue fra 84.), Alexander Ruud Tveter, Danilo Al-Saed (Sander Risan Mørk fra 84.).

Spilt søndag: Aalesund – Haugesund 0-0, HamKam – Molde 0-4, Stabæk – Sarpsborg 1-1, Tromsø – Odd 0-1, Viking – Strømsgodset 1-1, Lillestrøm – Bodø/Glimt 1-2.

---