Lise Klaveness er årets Peer Gynt

Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte i samfunnet, og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Stortingsrepresentantene avgjør hvem som blir årets Peer Gynt ved skriftlig avstemming. Et overveldende flertall stemte fram fotballpresidenten som vinner.

– Det er en ære å få tildelt Peer Gynt-prisen for den jobben jeg har gjort sammen med, og på vegne av, norsk fotball det siste året. Jeg takker for muligheten denne prisen gir meg til å sette økt søkelys på ting jeg mener er viktige både i norsk og internasjonal fotball fremover, sier Klaveness.

Vinner nummer 54

Hun deler samtidig prisen med andre i NFF.

– Fotballen er verdens mest populære idrett, både for menn og kvinner. Den samler mennesker på tvers av kulturer, inspirerer og bryter ned barrierer. Fotballen har en enorm kraft og et potensial til å påvirke samfunnsutviklingen. Det er et tveegget sverd, sier prisvinneren.

– Populariteten kan, og blir i økende grad, utnyttet av stater og selskaper som vil ha større makt, som vil fremme nasjonalistiske prosjekter hvor man dekker over kritikkverdige forhold. Brukes til å avlede oppmerksomhet fra brudd på menneskerettigheter. Til sportsvasking og maktmisbruk, legger hun til.

Klaveness er den 54. prisvinneren i rekken. Årets Peer Gynt ble stiftet i 1971. Tidligere statsminister Einar Gerhardsen var den første prisvinneren, og var også den som løftet prisen inn i Stortinget.

Verdig vinner

– Lise Klaveness er en meget verdig vinner av Peer Gynt. Med stort mot gikk hun på talerstolen i Qatar, og kritiserte både Fifa og VM-arrangøren i forbindelse med diskriminering og brudd på menneskerettighetene rundt arrangementet, sier Rune Støstad, leder i nominasjonskomiteen for Peer Gynt.

– Hun er en modig og viktig internasjonal stemme i arbeidet for likestilling, mangfold, menneskerettigheter og demokrati. Lise Klaveness sier fra der andre ikke tør, og hun baner vei for at alle kan få muligheten til å leve trygge liv, legger han til.

Fotballpresidenten får prisen overrakt på Vinstra under kulturfestivalen Peer Gynt tirsdag 8. august.

Nominasjonskomiteens har bestått av stortingsrepresentant Rune Støstad (leder), Knut Vollebæk, Hanne Krogh og Birgit Skarstein, ordfører i Nord-Fron kommune Anne Marie Olstad og skuespiller Martine Hattestad Kveli.

Skihopper Maren Lundby vant prisen i fjor.

