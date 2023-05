Leicester i kjempetrøbbel etter stygg smell og straffebom mot Fulham

Det meste gikk galt for gjestene i London. Ikke bare måtte den danske målvakten Daniel Iversen plukke fem baller ut av eget nett, men Jamie Vardy misset fra straffemerket da han hadde sjansen til å blåse nytt liv i kampen på stillingen 4-1.

Tapet betyr at Leicester kan falle under nedrykksstreken dersom Everton og Nottingham vinner sine kamper senere mandag.

Klubben som ledes av Dean Smith har i tillegg igjen vanskelige kamper mot Liverpool (h), Newcastle (b) og West Ham (h) før endelig status skal gjøres opp for sesongen. Nedrykksspøkelset henger for alvor over Leicester.

William-dobbel

Mandag gikk det galt nærmest fra første sekund. Hjemmelaget Fulham fyrte på samtlige sylindere fra avspark og tok ledelsen ved Willian etter kun elleve minutter. Brasilianeren svingte et frispark inn i feltet, og ballen skled inn ved lengste stolpe uten at noen hadde vært innom den.

En annen brasilianer, Carlos Vinícius, doblet ledelsen like etterpå etter et strålende angrep, før Fulham-veteranen Tom Cairney satte inn kampens tredje og fjerde scoring rett før og rett etter hvilen.

Da så det håpløst ut for Leicester, men Harvey Barnes skapte en viss spenning da han reduserte til 1-4 etter en snau time. Så fikk Jamie Vardy sjansen på straffe, men Fulham-keeper Bernd Leno reddet det usedvanlig svake forsøket.

Maddison traff

I forrige serierunde mot nedrykksrival Everton bommet James Maddison på det som kan vise seg å ha vært et meget viktig straffespark. Den kampen endte 2-2.

Mandag fikk Maddison sjansen fra krittmerket igjen da Leicester fikk sitt andre straffespark i kampen. Denne gangen satte midtbanestjernen ballen sikkert i mål.

I forkant hadde imidlertid Willian blitt tomålsscorer for Fulham og tatt all spenning ut av avslutningen av kampen.

Dermed hadde det kun akademisk interesse at Harvey Barnes ble tomålsscorer på tampen og fastsatte resultatet til 5-3.

Fulham ligger på tiendeplass med tre serieomganger igjen å spille.

