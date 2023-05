Drømmekveld for nedrykkstruede Everton – ydmyket Brighton på bortebane

Everton lå nest sist på tabellen i forkant av oppgjøret, men seieren gjør at Merseyside-klubben nå har fire lag bak seg. Nedrykksrival Leicesters 3-5-smell mot Fulham mandag bidrar også til det.

For Everton var det midtbanespiller Abdoulaye Doucouré som tidlig havnet i fokus mot Brighton, og 30-åringen fra Mali brukte under ett minutt på å sende gjestene i ledelsen. Everton utnyttet et Brighton-balltap og forarbeidet til Dominic Calvert-Lewin var førsteklasses.

Doucouré fikk en relativt enkel jobb med å sette ballen i mål bak ryggen på Brighton-forsvarer Adam Webster.

Måldobbel

Etter en snau halvtime doblet samme mann til 2-0 etter et godt volleyskudd. Da så det meget lyst ut for hjemmelaget, og kvelden skulle bare bli bedre og bedre for de tilreisende på tribunene.

Rett før pause dro Dwight McNeil seg fri til høyre for Brighton-målet og hamret ballen i nettet via beinet til hjemmelagets keeper Jason Steele. 3-0-målet ble kreditert som et selvmål.

McNeil skulle imidlertid få scoringer etter pause. 14 minutter før full tid fikk Everton en kjempesjanse da Brightons innbytter Solly March plutselig stoppet å løpe som følge av det som så ut som en strekk i låret. Alex Iwobi fant McNeil, som driblet to mann og satte inn 4-0.

Brighton-bråbrems

Da hjalp det fint lite for Brighton at Alexis MacAllister satte inn 1-4 like etterpå. Hjemmelaget var aldri nærheten av å skape spenning i oppgjøret.

I stedet la Dwight McNeil på til 5-1 langt inne i overtiden med et strålende skudd.

For Everton er de tre poengene gull verdt foran det som ligger an til å bli en thrilleravslutning i bunnen av Premier League. Fortsatt har mannskapet til Sean Dyche kun to poeng ned til Leeds under streken.

Everton skal ut mot Manchester City (h), Wolverhampton (b) og Bournemouth (h) i sine tre siste kamper.

Brighton er nummer sju på tabellen. Håpet om en topp fire-plassering er langt på vei slukket for mannskapet til Roberto Di Zerbi.

