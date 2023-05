Topp fire-kampen spisser seg til etter tabbe fra de Gea i rekordkampen

De Gea-feilen som raskt ble et stort samtaleemne kom midtveis i første omgang. West Ham-vingen Saïd Benrahma kom til avslutning fra utenfor 16-meteren, men traff ikke spesielt godt. Den ikke altfor harde ballen gikk likevel i mål bak Uniteds spanske sisteskanse, som kun fikk en liten hånd på den.

De Geas kroppsspråk i etterkant av målet var ikke til å misforstå. Spanjolen forsto at han hadde gjort en kostbar feil.

For keeperen kom tabben i det som for ham var en rekordkamp. Spanjolen voktet United-målet for 540. gang. Dermed passerte han legenden Alex Stepneys rekord i antall spilte kamper for Old Trafford-klubben for en keeper.

Fikk pusterom

Scoringen ble kampens eneste og betyr at West Ham-mannskapet til David Moyes tok tre uhyre viktige poeng i nedrykksstriden i den engelske toppdivisjonen. Nå er det sju poeng ned til Nottingham Forest under streken.

Tre fulle serieomganger gjenstår.

– Det er klart at dette betyr enormt mye. Det gir oss en fin luke til lagene i bunnen. Betydningen av dette resultatet er enorm. Guttene ga absolutt alt, og det ble en helt fortjent seier, sa West Hams Declan Rice etter kampen.

Søndagens kamp kunne samtidig fort endt med flere mål. United kunne fort ha både utlignet og gått til pause med ledelsen. Både Marcus Rashford og Anthony traff stolpen med gode avslutninger i første omgang. Marginene var imidlertid ikke på gjestenes side.

Bortelaget kom også til et pat andre gode forsøk, men uttellingen uteble.

Liverpool farlig nær

Etter pause var det West Ham som skapte mest, og flere ganger gjorde United-keeper de Gea gode inngripener som forhindret flere baklengs.

United må samtidig innse at tapet betyr at Liverpool er farlig nær i kampen om den viktige fjerdeplassen i Premier League denne sesongen. Kun ett poeng skiller lagene, men United har en kamp til gode.

