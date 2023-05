Reiten scoret i ny Chelsea-storseier – superspiss ut med skade

Med seieren nærmet Chelsea seg igjen serieleder Manchester United, som hadde slått Tottenham 3-0 noen timer i forveien. Fire poeng skiller nå lagene, samtidig som Chelsea har to kamper til gode.

Skåret i gleden for London-klubben var at målmaskinen Sam Kerr måtte gå av banen med skade etter kun en drøy halvtimes spill. Det kan være dårlig nytt for et Chelsea-mannskap som kjemper om ligatittelen.

Inn for Kerr kom danske Pernille Harder, som bidro med to scoringer og en målgivende pasning. Kerr hadde også scoret rett i forkant av at hun måtte byttes ut.

Guro Reiten sendte Chelsea i ledelsen etter et velplassert skudd i lengste hjørne. Da var det spilt kun tolv minutter. Deretter slo hun den målgivende pasningen til Harders mål.

Erin Cuthbert satte punktum med hjemmelagets sjuende mål på overtid.

Elise Stenevik startet kampen på Evertons benk, men kom inn de siste sju minuttene.

