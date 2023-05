Pemi herjet på Åråsen da Bodø/Glimt revansjerte cuptapet mot LSK

En jevn, men ikke spesielt sjanserik første omgang ble erstattet med fullt kjør etter hvilen. Pemi headet gjestene i føringen, men Akor Adams var på plass med sitt femte mål for sesongen og utlignet.

Deretter var kamerunske Pemi fri i feltet og viste sin enorme hodestyrke. 2-1-seieren gjør at Glimt legger press på Brann, som er nærmeste utfordrer på tabelltoppen med seks poeng mindre før kampen mot Sandefjord mandag.

LSK med angriperne Adams og Thomas Lehne Olsen i spissen kom til søndagens kamp med fire strake seirer i alle turneringer. Den siste triumfen var en heseblesende 4-3-seier i lokalderbyet mot Vålerenga, men på Åråsen sa det stopp.

LSK stilte med samme lag som slo Bodø/Glimt ut i semifinalen i cupen, men søndag holdt det ikke helt for det hardt kjempende hjemmelaget.

Kampen

Hugo Vetlesen fikk kampens første sjanse før ti minutter var spilt, men Mads Hedenstad Christiansen reddet godt i LSK-målet. Bortelaget styrte stort sett alt på Åråsen før Adams fikk sin første sjanse etter 20 minutter, men han traff ikke skikkelig.

LSK spilte seg opp i oppgjøret som hadde mange harde dueller. Hjemmelaget kom på flere gode overganger, men de største sjansene uteble. Når Glimt var i angrep, var det stort sett et etablert LSK-forsvar som møtte nordlendingene.

Seks minutter ut i annen omgang var Amahl Pellegrino servitør da Pemi var sterk i duellen mot Kristoffer Tønnessen. Like etter kombinerte Albert Grønbæk og Hugo Vetlesen lekkert, men avslutningen fra sistnevnte gikk på en godt plassert Christiansen i LSK-buret.

– Hodeløst

Så fikk Adams sin scoring etter et flott LSK-angrep. I forkant ble det kluss i byttene for Glimt, som kunne kostet dyrt. Omar Elabdellaoui signaliserte for bytte og tuslet av banen, men bortelaget fikk ikke byttet inn sin erstatter. Det utnyttet LSK som angrep på Glimts venstresiden. I feltet var en umarkert Adams.

Glimt-trener Kjetil Knutsen kastet notatblokka i bakken i sinne da utligningen var et faktum.

– Det er hodeløst av Glimt det de holder på med i undertall. Istedenfor å få ballen ut som de er nære på der, virker det rett og slett på som de ikke tenker på at de er i undertall, sa TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.

LSK hadde en sluttspurt, men Glimt holdt unna.

Rosenborg venter for Glimt på Aspmyra til lørdag. Lillestrøm reiser til Skien for å møte Odd.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde fem

Lillestrøm – Bodø/Glimt 1-2 (0-0)

Åråsen, 8070 tilskuere.

Mål: 0-1 Faris Pemi (52), 1-1 Akor Adams (60), 1-2 Pemi (71).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Faris Pemi, Hugo Vetlesen, Fredrik Sjøvold, Bodø/Glimt.

Lagene:

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Kristoffer Tønnessen (Vetle Skjærvik fra 69.) – Lars Ranger (Eskil Edh fra 90.), Vetle Dragsnes – Magnus Knudsen (Tobias Svendsen fra 75.), Vebjørn Hoff, Ylldren Ibrahimaj (Gjermund Åsen fra 69.) – Thomas Lehne Olsen, Akor Adams.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Omar Elabdellaoui (Brice Wembangomo fra 59.), Marius Lode, Brede Moe, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk (Fredrik Sjøvold fra 81.) – Joel Mvuka, Faris Pemi (Sondre Sørli fra 90.), Amahl Pellegrino (Lasse Nordås fra 90.).

Øvrige kamper: Aalesund – Haugesund 0-0, HamKam – Molde 0-4, Stabæk – Sarpsborg 1-1, Tromsø – Odd 0-1, Viking – Strømsgodset 1-1

---