Haaland brente flere gigasjanser, men City slapp med skrekken mot Leeds

Serielederen i England styrket sin posisjon på tabellen takket være to fine scoringer av Ilkay Gündogan før pause. Det var egentlig dårlig betalt på en dag der City var overlegent best og skapte en drøss store sjanser.

Det skal nevnes at Gündogan misbrukte et straffespark etter 83 minutter. Like etter dukket Rodrigo opp og utnyttet en tabbe av Manuel Akanji til å redusere til 1-2 og skape spenning.

Haaland brente fire-fem sjanser han normalt scorer på. Før pause satte han to skudd rett på Leeds-keeper Joel Robles, mens han ikke klarte å stokke beina da han kom alene med målvakten for tredje gang.

Like etter pause headet nordmannen i tverrliggeren for nesten åpent mål, mens han dunket ballen i stolpen i det 62. minuttet. Det var rett og slett ikke Haalands dag.

Tøff start for «Big Sam»

Leeds sparket nylig manager Javi Gracia og hentet inn veteranen Sam Allardyce som redningsmann. Han fikk ikke til stort i City-kampen, selv om laget hans kom nær poeng på tampen.

Hjemmelaget hadde en ballbesittelse på oppsiktsvekkende 83 prosent den første timen og styrte stort sett alt ute på banen.

Etter en frisk innledning satt den første ballen i mål i det 19. minuttet. Gündogan ble servert av Riyad Mahrez på kanten av 16-meteren og scoret med et velplassert skudd.

Åtte minutter senere doblet tyskeren ledelsen, igjen på pasning fra Mahrez og med en minst like kald avslutning som på 1-0.

City spilte fin fotball og hadde flere muligheter til å øke ledelsen. Den største fikk Gündogan fra ellevemeteren, men Robles reddet tyskerens forsøk.

1-2-målet kom nesten ut av ingenting. Leeds-spillerne vant et par hodedueller i forkant, men Akanji hadde tilsynelatende kontroll før han headet rett i beina på Rodrigo, som nådeløst scoret.

Seier til City og Haaland ble det uansett, og luken til toer Arsenal er økt til fire poeng når begge lag har fire kamper igjen å spille.

Leeds ligger på plassen over nedrykksstreken, men jaktes av Nottingham og Everton.

Erling Braut Haaland spilte samtlige 90 minutter for City, selv om Real Madrid venter i mesterligaens semifinale allerede tirsdag.

