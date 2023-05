Tidligere styremedlem i Fifa går hardt ut mot Infantino: – Opprørende

Dodd mener at organisasjonen er ansvarlig for at turneringen er historisk undervurdert.

Fifa selger for første gang TV-rettigheter til kvinneturneringen separat fra mennenes, og president Infantino varslet at Europas «fem store»-nasjoner står overfor en blackout hvis ikke kringkasterne forbedrer sine «uakseptable» bud.

Kringkastere fra Storbritannia, Spania, Frankrike, Tyskland og Italia hadde «bare» tilbudt 1-10 millioner dollar for rettighetene, sammenlignet med 100-200 millioner dollar for herrenes mesterskap, la han til.

Dodd, som er tidligere landslagsspiller for Australia, mener at kringkastingsindustrien undervurderer kvinneturneringen ettersom Fifa har solgt rettighetene sammen med herrenes.

– Nå som Fifa har bestemt seg for å selge rettighetene separat, er det ingen overraskelse at kjøperne ikke ønsker å betale de samme summene to ganger, sa Dodd til Sydney Morning Herald.

– Det er faktisk ganske opprørende. For Fifa å nå si at alle kvinneinntekter vil gå rett inn i kvinnefotball overser det faktum at verdien av kvinnerettighetene til nå har blitt brukt til å blåse opp verdien av herrefotball, fortsatte hun.

Dodd mener at i stedet for å true kringkasterne, burde Fifa gjennomgå alle sine avtaler og tilskrive kvinnene en rimelig andel.

– Hvis kvinne-VM faktisk får 50-60 prosent av seerne som herrene får, som Fifa påstår, burde det utgjøre et milliardbeløp, mener hun.

Fotball-VM arrangeres fra 20. juli i Australia og New Zealand.

