Haaland på «umulig» rekordjakt – De Bruyne usikker mot West Ham

Haaland har tangert målrekorden i Premier League med 34 fulltreffere. Det er like mange som Andy Cole (Newcastle, 1993-94) og Alan Shearer (Blackburn, 1994-95), men den duoen gjorde det i løpet av en sesong med 44 kamper, ikke 38. Og Haaland har seks kamper igjen på å gjøre rekorden til sin egen.

Gjennom hele sesongen har det blitt 50 mål for Haaland på 44 kamper. Det er rekord for en Premier League-spiller, men ikke gjennom historien på Englands øverste nivå. Evertons Dixie Dean har rekorden med 63 mål i 1927/28-sesongen.

– Det er åpenbart bra for laget og ham selv at han slår rekorder. Han eller noen andre vil slå disse rekordene. Jeg er sikker på at han kommer til å score flere mål, sa Guardiola.

Han opplyste tirsdag at Kevin De Bruyne må testes på trening senere på dagen før onsdagens kamp mot West Ham. Belgieren var ikke med i 2-1-seieren over Fulham søndag.

– Han har begynt å bevege seg, men trente ikke med laget (i går). Vi har trening om noen timer, og så får vi se, sa Guardiola.

Forsvarer Nathan Aké er aktuell for spill igjen, bekreftet spanjolen.

City har hatt en forrykende vår og tatt over styringen i kampen om ligatittelen. De lyseblå har ikke tapt på tre måneder i alle turneringer. I Premier League har klubben åtte strake trepoengere.

Det er et hektisk kampprogram for Manchester City framover. Onsdag venter West Ham før Leeds kommer på besøk lørdag. Tre dager senere spilles den første semifinalen i mesterligaen mot Real Madrid.

– Jeg er sliten, men ikke i beina som spillerne mine, sa Guardiola.

