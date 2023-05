Drømmen brast for Maanums Arsenal etter forsvarstabbe – Wolfsburg til finale

Kampen ble avgjort rett før slutt i annen ekstraomgang etter at det sto 2-2 og 4-4 sammenlagt etter ordinær tid i mandagens returkamp i London.

Da rotet Arsenal-forsvarer Lotte Wubben-Moy bort ballen i eget forsvar og foræret Wolfsburg en kjempesjanse. Den utnyttet tyskerne godt, og Pauline Bremer kunne sette inn 3-2 i åpent mål.

Tidligere i ekstraomgangene var Arsenal nær scoring da Frida Maanum fant svenske Lina Hurtig foran mål. Kun en beinparade fra Wolfsburg-keeper Merle Frohms forhindret scoring.

Rett før full tid i annen ekstraomgang skjøt i tillegg Arsenal-kaptein Katie McCabe i tverrliggeren.

Frida Maanum var en kreativ drivkraft i Arsenals offensive spill gjennom hele kampen. Den norske landslagsstjernen var blant banens dominerende spillere og skapte stadig trøbbel for gjestene fra Tyskland.

Underholdende

Hjemmelaget kunne knapt startet kampen bedre. Elleve minutter var spilt da svenske Stina Blackstenius vant duellen med oppasser Kathrin Hendrich og kriget inn ledermålet.

Rett før pause kom imidlertid Maanum og Arsenal ned på jorda igjen. Wolfsburg-veteranen Alexandra Popp stusset ballen til den målfarlige midtbanespilleren Jill Rood, banket inn 1-1.

Flere mål ble det ikke i en underholdende første omgang.

Etter pause smalt det imidlertid igjen. Kun to minutter var spilt da Stina Blackstenius trodde hun hadde blitt tomålsscorer for Arsenal. Den svenske jentas avslutning gikk i mål, men en marginal offsideavgjørelse ga annullering.

I stedet tok Wolfsburg ledelsen da kaptein Popp møtte et innlegg på første stolpe og stanget ballen kontant i nettet bak Arsenal-keeper Manuela Zinsberger.

[ Barcelonas norske stjerner med godfølelse – tredje strake CL-finale ]

Skadesmell

Da så det mørkt ut for Maanum og lagvenninnene, men kvarteret før full tid brakte et hodestøt i motsatt ende av banen balanse. Jennifer Beattie var målscorer på et innlegg fra Lotte Wubben-Moy.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger, der Wolfsburg avgjorde duellen.

En ytterligere smell for London-klubben var det at østerrikske Laura Wienroither måtte gå av banen med det som kan være en alvorlig kneskade. London-klubben har fra før en rekke stjerner på skadelista.

Finalen spilles i Eindhoven lørdag 3. juni. Der venter et formsterkt Barcelona med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i stallen.

Barcelona beseiret Guro Reiten og Chelsea i sin semifinale.

[ Revansjlysten Graham Hansen sikret Barcelona ny mesterligafinale: – Lyst til å løfte det trofeet ]