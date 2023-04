Tidligere Odd-keeper André Hansen reddet RBK-poeng i Skien

Odd mot Rosenborg var tabellnabo-oppgjør etter at begge hadde fem poeng etter tre serierunder. Søndag plusset begge på med ett poeng. Odd er alene om ikke å ha sluppet inn i mål i Eliteserien.

Det var lite underholdning ute på banen de første minuttene. Det var derimot godt trykk på tribunen blant lagenes supportere. Fysisk spill med mange dueller og lite finslepent teknisk spill preget lenge kampen.

RBK-kaptein Markus Henriksen sto for kampens første store sjanse, men skuddet etter en drøy time gikk himmelhøyt over målet. Innbytter Oscar Aga var også noen få centimeter fra å få beinet borti ballen på en dårlig Odd-klarering. Ballen strøk like utenfor.

Utover i annen omgangen var det noe bedre rytme i Rosenborg-angrepene. Spillerne fant hverandre bedre, men ikke godt nok til å få målkjenning.

Rosenborg-backen Erlend Dahl Reitan var også solid og stoppet det som kom. Med ti minutter igjen satte Odd inn sluttspurten. De trøkket på, og Filip Rønningen Jørgensen kunne ikke helt skjønne hvorfor han ikke scoret. RBK-målvakt André Hansen reddet mesterlig headingen fra kort hold med brystet.

Rosenborg reddet ett poeng hjemme mot Sandefjord etter et mål langt ut i overtiden sist. Søndag var trønderne heldige som unngikk baklengs.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 4

Odd – Rosenborg 0-0

8331 tilskuere.

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Mikael Ingebrigtsen, Conrad Wallem, Odd, Santeri Väänänen, Markus Henriksen, Rosenborg.

Lagene:

Odd (3-4-2-1): Leopold Wahlstedt – Steffen Hagen, Solomon Owusu (Filip Rønningen Jørgensen fra 45.), Diogo Tomas – Espen Ruud (Leonard Owusu fra 45.), Mikael Ingebrigtsen, Conrad Wallem, Josef Baccay – Dennis Gjengaar, Milan Jevtovic – Ole Erik Midtskogen.

Rosenborg (3-4-2-1): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Tobias Børkeeiet, Sam Rogers – Leo Cornic, Markus Henriksen, Santeri Väänänen (Per Ciljan Skjelbred fra 79.), Edvard Tagseth – Carlo Holse, Jayden Nelson (Marius Broholm fra 60.) – Ísak Thorvaldsson (Oscar Aga fra 45.).

Øvrige kamper: Haugesund – Sarpsborg 0-0, Molde – Stabæk 2-3 (1-2), Sandefjord – Aalesund 4-0 (2-0), Strømsgodset – Tromsø 0-1 (0-0), Viking – HamKam 7-3 (0-1), Odd – Rosenborg 0-0.

