Fernandes ordnet United-seier da Emerys sterke Villa-rekke røk

Portugiserens scoring i første omgang holdt til Uniteds femte seier på de seks siste seriekampene. Med 63 poeng skal det svært mye til for at det ikke blir mesterligafotball neste sesong.

Unai Emery har hatt en kjempestart som Villa-sjef. Han er den eneste manageren i Premier League-historien som har sett laget sitt score mål i samtlige av sine 20 første kamper.

Birmingham-klubben kom til søndagens borteoppgjør med ti kamper uten tap, der åtte av dem var seirer. Villa ligger på sjetteplass i serien med fire kamper igjen. Det skiller ni poeng opp til fjerdeplassen som gir mesterligaspill til høsten.

Emery tok over Aston Villa i oktober i fjor etter en lang tapsrekke med Steven Gerrard i sjefsstolen. Etter det har de vært ligaens store formlag.

United på sin side har hatt en god sesong under Erik ten Hag etter at han tok over før sesongstart. Det ble titteljubel i ligacupen og i mai skal de møte byrival Manchester City i FA-cupfinalen.

