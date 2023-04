Palace best i målfest mot West Ham

Tomas Soucek sendte West Ham i ledelsen etter ti minutter, men Jordan Ayew, Wilfried Zaha og Jeffrey Schlupp scoret Palace-målene som vendte kampen.

Etter 36 minutter reduserte Michail Antonio og ga gjestene nytt liv i oppgjøret, før Eberechi Eze scoret på straffespark etter å ha blitt lagt i bakken av Nayef Aguerd. Med kvarteret igjen reduserte Aguerd, men nærmere kom ikke West Ham i London-derbyet.

Seieren tar Palace forbi Chelsea på tabellen, men sistnevnte har to kamper til gode. Roy Hodgson gjorde comeback da han tok over Crystal Palace i slutten av mars. I første kamp sørget han for klubbens første seier i 2023.

Det ble fulgt opp med to nye trepoengere før det ble uavgjort og tap i de to neste kampene. Lørdag slo de tilbake med seier.

West Ham har hatt en tung sesong og har fem poeng ned til Leicester under nedrykksstreken.

Neste runde skal de møte Erling Braut Haaland og Manchester City borte. Palace spiller mot Tottenham på fremmed gress.

[ Forest sprakk i sluttdrama – bortemareritt kan gi nedrykk ]