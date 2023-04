Mente Fløy-målet burde blitt annullert: – Vi bjeffet og knurret mot dommerne

Avgjørelsen i kampen kom etter timen spilt. Fløy slo et korridorfrispark inn i boks, som fant Arent-Emil Klaussen Hauge. Han headet ballen i mål fra kloss hold, men Kjelsås-leiren følte seg klart snytt for et frispark i forkant av målet, der det ble dyttet med strake hender mot Sigurd Martinussen.

– Vi mener klart at den bør annulleres. Det er to strake armer i ryggen idet vi prøver å klarere den ut. Det er tungt å svelge. Vi slapp kun til den sjansen, så det føles dyrt å tape. Jeg føler meg veldig trygg på at den var klar. Det er bittert, så klart. Vi bjeffet og knurret til dommerne, men i sum kunne vi fått til bedre og, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen.

– Burde hatt frispark. Sigurd blir dyttet og revet ned, sier Sebastian Ottesen.

– Den er soleklar. Vi blir snytt for et soleklart frispark, sier kaptein Ola Bjørnland.

– Klart frispark, sier Leo Bech Hermansen.

Nummer seks

Kjelsås var favoritter på oddsen før bortekampen mot Fløy-Flekkerøy og hadde en mulighet til å få heng på topplagene med seier lørdag, men det klarte de ikke. Tapet gjør at de nå står med seks poeng etter fire kamper og ligger på 6. plass.

– Prestasjonsmessig har det i sum vært helt akseptable første fire kamper. Vi kunne sneket med oss flere poeng i de to tapene, det hadde vi fortjent og, men man skal ikke bli for opphengt i resultatene. En helt innafor start, selv om vi som sagt fort kunne hatt noen flere poeng, sier Eivind Kampen.

Allerede nå er det seks poeng opp til serieleder Egersund, som står med fire seire på fire kamper. Det tenker likevel ikke Kampen mye over.

– Jeg tror ikke vi skal kalle oss et topplag eller noe annet enda. Ting må sette seg litt før vi kan begynne å prate om det. Vi har veldig fokus på det vi presterer selv, og det er det som teller. Dette var den dårligste prestasjonen så langt i år. Vi kjenner litt på det, men det er ingen dramatikk, sier han videre.

– Ingen høydare

Det var ikke all verden å snakke hjem om med tanke på de 90 minuttene som ble servert på Cemo Arena. Kjelsås var best i den første omgangen og hadde et par ålreite sjanser, deriblant en ved Jens Aslaksrud, der headingen ble stoppet på strek. I den andre scoret hjemmelaget på den ene sjansen de fikk.

– Egentlig var verken 1. eller 2. omgang noe særlig høydare. 1. omgangen er ganske brukbar og helt innafor, vi skaper fire-fem bra sjanser og slipper til null. Vi burde ha ledet til pause. 2. omgangen var rotete. Det var en ganske kraftig vind som hjalp litt for dem, men kvaliteten vår var dårlig, sier Kampen.

– Vi må stikke fingeren i jorda og si at den ikke var det helt store, sier han videre.

– Det var en ganske brukbar 1. omgang med spillemessig overtak. Vi skaper flere gode sjanser, slipper ikke til noe og bør lede til pause. Men sjansene må jo settes. 2. omgang blir ganske rotete fra begge lag. Uavgjort hadde nok vært et logisk resultat når vi ikke scorer før pause. Skal litt mer til for å bikke jevne bortekamper, så det må vi jobbe med, sier kaptein Bjørnland.

– Vi taper i sum ufortjent, men samtidig blir kvaliteten i motstanderens boks for dårlig. Vi hadde mange muligheter i begge omganger, skapte en del og vi klarte å holde roen en god stund, selv om vi tapte. Til slutt ble vi nok ganske stresset, vi gjorde en del dårlige valg mot slutten, sier Ottesen.

Best hjemme – så langt

Leo Bech Hermansen sier:

– Det var utrolig kjipt med tap. Jeg synes vi har noen perioder hvor vi får bra trykk på dem og skaper noen gode sjanser og slipper til lite, men alt i alt var det ingen god prestasjon. Vi slurver for mye og er ikke gode nok.

De harde fakta er uansett at Kjelsås står med seks poeng på hjemmebane og null poeng på bortebane, etter de fire første kampene – to hjemme og to borte.

Det har blitt seier 3–1 over Arendal og 1–0 Ørn Horten hjemme, tap 0–2 for Lyn og nå 0–1 for Fløy-Flekkerøy borte. Tilfeldig?

– Godt spørsmål. Vi har diskutert det. Det er ingen tvil om at man skal lære seg disse bortekampene. Denne kampen var ikke bekmørk eller hjelpeløs. Vi taper ufortjent. Jeg synes ikke vi skal lage de største overskriftene av det poenget at vi står uten seier borte, men vi har ikke klart å være oss de to første bortekampene enda, sier Kampen.

Aalesund 2 venter for Kjelsås i neste kamp. Den finner sted på Grefsen stadion og spilles mandag 8. mai.

KAMPFAKTA

Fløy-Flekkerøy – Kjelsås 1–0 (0–0)

4. serierunde, PostNord-ligaen avd. 1

Cemo Arena Flekkerøy

Mål: 1–0 Arent-Emil Klaussen Hauge (61)

Gule kort: Jens Aslaksrud, Eivind Willumsen, Jacob Blixt Flaten.

Kjelsås: William Da Rocha – Victor Halvorsen, Sigurd Martinussen (Ahmad Abbas i 62.), Martin Helmer Rusten, Ola Bjørnland – Jacob Blixt Flaten, Eivind Willumsen, Sebastian Ottesen (Filip Gripsgård i 87.) – Leo Bech Hermansen (Arman Nouri i 71.), Jens Aslaksrud, Rasmus Eggen Vinge.

