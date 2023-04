Forest sprakk i sluttdrama – bortemareritt kan gi nedrykk

Det som lå an til å bli et viktig resultat i bunnstriden, ble i stedet en fortvilelse for alle som elsker Forest.

Rett før pause hadde Danilo dunket gjestene i føringen, men i det 82. minutt slo målsniken Ivan Toney til på frispark. Han skjøt rundt Forest-muren og tvang keeper Keylor Navas til å slå ballen i stolpen på vei inn i nettmaskene.

Langt ut i tilleggstiden var kampen snudd. Josh Dasilva satte inn vinnerscoringen i korthjørnet til Navas, som ikke greide å holde skuddet. Målet ble stående etter en videosjekk for offside.

Det var Brentfords femte overtidsmål denne sesongen.

Nottingham Forest tar knapt poeng utenfor City Ground. Laget står med sju strake bortetap i ligaen og må stole på at hjemmeformen skal gi fornyet kontrakt. Med fire kamper igjen er Forest to poeng over nedrykksstreken før bunnrivalene Leicester og Everton møtes mandag.

