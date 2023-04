Solbakken om Haaland-mentor Guardiola: – Kan ikke få noen bedre

Haaland slo to målgivende pasninger og scoret det siste målet da City banket Arsenal 4-1 onsdag og koblet grepet om Premier League-tittelen.

Dagen derpå hylles nordmannen, som slo ut håret på tampen av kampen, unisont i britisk presse.

City-manager Pep Guardiola var også rosende i omtalen av klubbens norske spiss. Han fortalte åpenhjertig at han har oppfordret Haaland til å bli mer involvert i City-spillet, samtidig som han må ivareta egenskapen som notorisk målgjører.

– Du kan helt sikkert ikke få noen bedre trener eller mentor enn Guardiola. Det ser du ikke bare på Erling, men også på mange av de andre spillerne. Jack Grealish ble i fjor kalt en millionflopp, men er nå en glimrende toveisspiller, sier Solbakken til TV 2.

– De Bruyne har jobbet hardt for Guardiola i sju-åtte år nå. Han (Guardiola) er knallhard, men fair og har et fotballhode som ingen andre har, legger landslagssjefen til.

Han er opptatt av måten Haalands kvaliteter utnyttes på av klubblaget.

– De bruker han på en litt utradisjonell måte til City å være, ved at de bruker han på lange oppspill. Han tar ned ballen, fordeler fint og får et par assist til De Bruyne, sier Solbakken med henblikk på onsdagens storkamp.

Landslagssjefen mener både Haaland og lagkameratene må gjøre grep for å få mest mulig ut av nordmannen.

– Det handler ikke bare om at Erling skal forandre seg, men det må City også. De må bruke ham. Det synes jeg de gjør i større og større grad, særlig hjemme. På bortebane synes jeg fortsatt det er tendenser til at han kan bli isolert i lengre perioder, for da spiller City en mer ballbesittende stil, sier Solbakken.

Med onsdagens seier er City kun to poeng bak Arsenal på Premier League-tabellen. Samtidig har Haaland og lagkameratene to kamper mindre spilt.

