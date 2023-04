Matip matchvinner i Liverpools snuoperasjon mot West Ham

Etter halvspilt 2.-omgang stanget Matip ballen hardt i mål. I første omgang var det Coady Gakpo som utlignet med et flott langskudd.

Lucas Paquetá ga vertene ledelsen etter bare elleve minutter.

Det var underholdende i London. Etter 55 minutter ble et mål av Jarrod Bowen annullert av VAR for en svært hårfin offside. Så dukket Matip opp og sørget for de rødkleddes tredje strake seier i serien etter en tøff periode.

I det 88. minutt ropte West Ham på straffe da Danny Ings sparket ballen i hånden til Thiago fra kort hold. Ballen spratt og traff hånden igjen. Armen var ut fra kroppen til Liverpool-spilleren, og en rasende West Ham-manager David Moyes konfronterte dommeren etter sluttsignalet.

Det gjør at Jürgen Klopps menn er på 6.-plass i Premier League med seks poeng opp til Manchester United på den viktige 4.-plassen. United har dog to kamper mindre spilt.

West Ham kom til kampen med kun ett tap på de elleve siste oppgjørene i alle turneringer. Etter en skjev start på sesongen er Moyes og co. på 14.-plass.

