Putellas i Barcelona-troppen for første gang siden korsbåndskaden

Det meldte klubben onsdag. Hun er med i troppen til kampen på Camp Nou. Samtidig ble det kjent at den engelske backen Lucy Bronze mister kampen etter et artroskopisk inngrep i kneet.

Putellas har vunnet Ballon d'Or to år på rad som årets beste spiller, men hun har vært ute av spill siden hun ødela korsbåndet under Spanias oppkjøring til EM-sluttspillet i England.

29-åringen var tilbake i trening i mars og er nå klar for sitt etterlengtede comeback.

Bronze skadet kneet i 1-0-seieren over Chelsea på Stamford Bridge sist helg, og hun har vært gjennom en operasjon. Ifølge trener Jonatan Giraldez vil den sette henne utenfor noen få uker, men returkampen på Camp Nou kommer for tidlig for henne.

Englands landslagssjef Sarina Wiegman kan iallfall puste lettet ut. Hun har tidligere mistet stjerner som Beth Mead og Leah Williamson med alvorlige kneskader før årets VM-sluttspill.

