Lehne Olsen nikket Lillestrøm til cupfinale – slo ut Glimt

Han scoret etter en kontring og et finteshow av Akor Adams. LSK var best i to tredeler av kampen og sto imot en sterk Glimt-spurt.

I den første omgangens siste minutt klarerte Vebjørn Hoff langt og sendte Adams i en en-mot-en-duell med Odin Bjørtuft på venstresiden. Glimt fikk mange spillere på rett side etter hvert som Adams fintet Bjørtuft vekselvis innover og utover, men det hjalp lite da han slo et perfekt innlegg mot lengste stolpe.

Der hadde lagkaptein Lehne Olsen sneket seg på innsiden av Fredrik Bjørkan og satte hodet på ballen fra kort hold. Nikita Haikin var sjanseløs.

– Sinnssykt gjort av Akor, flott dribling og nydelig innlegg, sa LSK-kapteinen til NRK om pasningsleggeren.

Glimt-sjanser

Omar Elabdellaoui fikk sin etterlengtede Glimt-debut som innbytter etter å ha vært forfulgt av skader og sykdom, Han gjorde det han kunne for å hjelpe laget sitt til finale, men det gikk ikke.

Glimt hevet seg etter et trippelbytte midt i 2. omgang. Inn kom Elabdellaoui, Sondre Sørli og Lasse Nordås.

Først la Elabdellaoui et innlegg på hodet til Nordås, som nikket over. Så tvang Albert Grønbæk LSK-keeper Mads Hedenstad til en kjemperedning etter en fæl feilpasning av Kristoffer Tønnesen. I det 75. minutt nikket Amahl Pellegrino ved lengste stolpe og så ballen sprette i bakken og på tverrliggeren på vei over mål.

Espen Garnås fikk hodet på en nikk fra Nordås og hjalp ballen over eget mål.

Stoppet

I Eliteserien har Glimt herjet med motstanderne fra start og ledet minst 2-0 etter halvspilt omgang i hver kamp så langt, men laget fikk det vanskeligere på Åråsen, der kampen ble innledet i ufyselig vær med sludd. Bjørtuft kom til kampens første sjanse da han etter fem minutter nikket på innlegg fra Albert Grønbæk, men Hedenstad holdt greit.

Så viste LSK seg fram. Lehne Olsen vant en duell med Marius Lode på et langt framspill, men skjøt over fra god posisjon. Så fikk han ballen for raskt på seg ved nærmeste stolpe etter at Lars Ranger tok seg til dødlinja, og via kneet hans gikk den utenfor.

Haikin ble satt på prøve etter et drøyt kvarter da Hoff nikket på et frispark fra høyre, men målvakten slo over.

Glimt-keeperen måtte vise klasse igjen i det 28. minutt da Adams hogg til etter et mislykket klareringsforsøk i Glimt-forsvaret. Igjen ga han corner.

Kriget i senk

I omgangens siste minutt var det ingenting Haikin kunne gjøre, og i sine nye, lysegrønne tredjedrakter måtte Glimt sette sitt håp til at laget greide å gjøre som i kvartfinalen mot Viking. Da ble 0-2 ved pause til 5-3.

– De kriget oss litt i senk og fikk kampen inn i sitt spor, sa Glimt-kaptein Patrick Berg til NRK i pausen.

Glimt slet med å endre det bildet i 2. omgang. Det var fortsatt hjemmelaget som skapte mest og hadde de beste mulighetene.

Først etter Glimts trippelbytte i det 69. minutt ble det fart i gjestene, men inn ville ballen ikke. Heller ikke da Lehne Olsen kunne punktert alt på overtid og pådro seg krampe da han skjøt utenfor i enden av et langt løp.

Enten Lillestrøm eller Brann får dermed sin sjuende NM-tittel i Ullevaal-finalen 20. mai.





