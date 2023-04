Fortuna Düsseldorf vil starte fotballrevolusjon: Gir fri adgang til alle

Prosjektet heter «Fortuna for alle» og har støtte fra lokale myndigheter i byen. Den skal finansieres gjennom sponsorer som støtter prosjektet med midler som gjør opp for bortfallet av billettinntekter.

Allerede neste sesong vil klubben ha et pilotprosjekt der ordningen gjennomføres på minst tre av de 17 hjemmekampene i serien. Meningen er at man gradvis utvider den inntil samtlige kamper er gratis for både hjemmefans og bortetilhengere.

– Dette kan utløse en revolusjon i fotballen, sier Düsseldorf-borgermester Stephan Keller.

Ønskes velkommen

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Tyskland. Thomas Kessen, talsperson for supporteralliansen Unsere Kurve, ønsker det velkommen.

– Vi har lenge vært av den oppfatning at fotball skal være for alle, sier han til nyhetsbyrået SID.

Fortuna har allerede fått tilsagn fra fire sponsorer som vil være med på prosjektet. Klubben er på jakt etter flere som vil bidra, og målet er å få 45 millioner euro i støtte til ordningen over de neste fem årene.

– Etter hvert som vi får flere partnere i prosjektet, kan vi gradvis slutte med billettsalg. Jeg kan ikke si sikkert hvor lang tid det vil ta, sier Düsseldorfs styreleder Alexander Jobst.

Det er han som har klekket ut ideen.

Vil fylle stadion

Klubbens arena har tilskuerkapasitet på 52.200. Denne sesongen har Fortuna hatt snitt på 29.000 tilskuere, fjerde mest i 2. Bundesliga. Målet er å rykke opp til 1. Bundesliga og etablere seg der.

Planen er at eksisterende sesongkortholdere skal være garantert billetter, men at øvrige interesserte kan sikre seg gratisbilletter via en internettportal. Klubben skal fortsatt ta inn penger på salg av VIP-billetter.

Av sponsorenes bidrag skal 50 prosent gå til profflaget for menn, 20 prosent til junior- og kvinnelag i klubben, 20 prosent til digital infrastruktur og 10 prosent til sosiale og idrettslige prosjekter i byen.

