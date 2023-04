Barcelonas norske stjerner med godfølelse – tror på CL-finale nummer tre på rad

Barcelona er i førersetet foran returkampen etter 1-0-seier på bortebane. Graham scoret det eneste målet i den kampen etter bare tre minutter.

Den norske stjernevingen minner om at Barcelona noen ganger har slitt på bortebane i Europa, men på Camp Nou, der torsdagens kamp skal spilles, har de vunnet stort.

– Vi har kommet oss videre, men bortekampene har vært tøffe. Nå har vi en stor sjanse til å nå nok en finale her hjemme foran fansen vår, sier hun ifølge nyhetsbyrået AFP.

Om Barcelona avanserer, er de klare for sin tredje finale på rad. Graham og lagvenninnene slo nettopp Chelsea i 2021, men tapte for Lyon og Ada Hegerberg i fjor.

På revansjjakt

I serien er Barcelona fullstendig overlegen, og det er liten tvil om at en ny Europa-tittel er det store målet for sesongen.

– Jeg lover å gjøre alt i min makt for å klare det, fastslår Graham.

Lagvenninne Ingrid Syrstad Engen er full av selvtillit på lagets vegne etter den solide seieren på bortebane sist.

– Det er et sterkt resultat for oss. Det er ikke slik at vi trenger en 3-0-ledelse for å ha en god følelse. Nå spiller vi på Camp Nou foran fansen vår, som gir oss en utrolig følelse. Så for oss er det et godt resultat foran returkampen, sier hun.

I fjor satte Barca verdensrekord for antall tilskuere på en klubbkamp for kvinner i både kvart- og semifinale. 91.648 publikummere så det spanske storlaget knuse Wolfsburg 5-1.

Unngikk stortap

Barcelona har scoret 23 mål på bare fire hjemmekamper i Champions League denne sesongen. Chelsea-trener Emma Hayes er trolig lettet over at hennes lag nøyde seg med ett baklengsmål da de ble dominert på eget gress i helgen.

– Jeg ønsket at vi skulle være med i kampen, og vi er med i kampen, sier hun.

– Vi må forberede oss på en ny kamp. Spillerne har opplevd det (finaletapet i 2021), og det er viktig at vi lærer av det og gir oss selv en sjanse.

– Vi begrenset dem til så få sjanser som vi kunne, og det tar vi med oss. Jeg var skuffet over angrepsspillet vårt, men vi skal jobbe med det, sier treneren til Maren Mjelde og Guro Reiten.

