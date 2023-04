Villa forbi Tottenham på tabellen etter nok en seier under Emery

Midtstopper Tyrone Mings stusset en corner i det lengste hjørnet og sørget for mer jubel for et etter hvert seiersvant hjemmepublikum.

Unai Emerys menn er på 5.-plassen som gir europaliga kommende sesong. Laget er fem poeng bak Newcastle på 3.-plass som har to kamper mindre spilt.

I kampen om 5.-plassen kommer Tottenham, Liverpool og Brighton også til å være.

Emery tok over Aston Villa i oktober i fjor etter en lang tapsrekke med Steven Gerrard i sjefsstolen. Det tok noe tid, men så ble det virkelig sving på sakene. Aston Villa har ikke tapt siden 2-4-nederlaget for Arsenal 18. februar. Siden den gang har det blitt åtte seirer og to uavgjort.

På 4.-plass er Manchester United med tre kamper mindre spilt. United og Villa møtes 30. april.

Aston Villa har ikke endt på øvre halvdel i Premier League siden 2010/11-sesongen.

Fulham snudde en rekke med fire strake tap i Premier League til to seirer mot henholdsvis Everton og Leeds. Mot Emerys Villa sa det stopp igjen. London-klubben er trygt plassert midt på tabellen med 45 poeng.

[ Luiz reddet utrolig Aston Villa-rekke ]