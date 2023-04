Første tap for Hodgson – styrer mot samme posisjon som «alltid»

Hjemmelaget bykset opp til 37 poeng, like mange som Crystal Palace, etter at en uheldig og noe uvøren Joachim Andersen var på feil plass til feil tid på en Wolverhampton-corner etter bare tre minutter.

På overtid scoret Rúben Neves på et straffespark etter at Palace-keeper Sam Johnstone hadde en svak berøring og felte Pedro Neto.

Etter opprykket i 2013 har Crystal Palace vært stabile litt under midten av tabellen. London-laget har tatt mellom 41 og 49 poeng i de siste ni sesongene. Det har endt med alle posisjonene innenfor 10.- og 15.-plass.

Crystal Palace må minimum ha fire seirer og én uavgjort for å overgå poengrekorden på 49 siden opprykket, men bare fire poeng for å komme seg til der de har vært de siste ni årene.

Det er åtte poeng ned til nedrykksplass for Crystal Palace, som er på 12.-plass. Samtlige tre klubber på nedrykksplass, Everton, Nottingham Forest og Southampton, har én kamp mindre spilt.

Hodgson gjorde comeback da han tok over Crystal Palace i slutten av mars. I første kamp sørget han for klubbens første seier i 2023. Det ble fulgt opp med to nye trepoengere før det ble 0-0 mot Everton lørdag.

Eberechi Eze sendte José Sá i full strekk med et flott skudd etter 72 minutter, men Palace endte med sin andre strake kamp uten scoring.

[ Who you gonna call? Roy Hodgson! ]