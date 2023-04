Chelsea-eier tordnet i garderoben etter nytt tap

Chelsea har levert en svak sesong i ligaen og ligger på 11.-plass med sju kamper igjen. De har vunnet ti og tapt hele tolv kamper denne sesongen. Det har ført til at de har sparket to trenere (Thomas Tuchel og Graham Potter) og hentet inn Frank Lampard på midlertidig basis.

Etter nederlaget for Brighton lørdag, tok eierne saken i egne hender. Etter at Lampard var ferdig med sin dom over lagets prestasjon, inntok Boehly, Behdad Eghbali og Hansjörg Wyss garderoben. Der skal det ha gått hett for seg, ifølge Telegraph.

«Flaut» skal være ett av ordene Boehly brukte for å beskrive situasjonen. Han skal også ha påpekt hvor mye penger eierne har investert i klubben siden overtakelsen i fjor, uten at resultatene har vist nettopp det. De kongeblå har brukt soleklart mest penger i fotballen siden i fjor sommer. Totalt har over 6 milliarder kroner gått til spillerkjøp.

Boehly nevnte også at tirsdagens returkamp mot Real Madrid i mesterligaens kvartfinale, er en sjanse til å slå tilbake i en svak sesong. Chelsea må ta igjen 0-2 fra bortemøtet.

Amerikaneren måtte selv tåle kritikk underveis i lørdagens tap. Daily Mail har lagt ut bilder som viser hvordan Boehly mottok tyn fra tribunen over VIP-boksen han satt i. På et tidspunkt så han ut til å reagere på kritikken ved å slå ut armene. På et annet bilde kan man se en sittende Boehly se opp og møte blikket til en rasende Chelsea-supporter.

