Svigersønn Haugen «hjalp» Rekdals RBK til poeng: – Ikke mye jeg får gjort

Benjamin Tiedemann sendte Molde i ledelsen før Molde-back Kristoffer Haugen var uheldig og scoret selvmål. Han er svigersønnen til RBK-trener Kjetil Rekdal og venter barn med Rekdals datter.

– Det er en ball som går rett over hodet på han foran, og så treffer den meg helt uforberedt. Det er ikke så mye jeg får gjort, sa Haugen til TV 2 i pausen.

Det var nær fullsatt på stadion i et solfylt Molde søndag med 10.750 tilskuere. Der var hjemmelaget hvassest til å starte med, men Rosenborg kom mer med etter hvert.

Søndagens duellanter har gjennom flere år vært bitre rivaler i norsk toppfotball, men Rosenborg kom til Molde uten seier på sine fire siste kamper mot de blåkledde.

– Det var en tett kamp med veldig mye dueller. Spesielt mot slutten ble det to lag som kan si seg fornøyd med ett poeng. Skal jeg være helt ærlig, er jeg litt skuffet over at vi ikke tar med oss alle poengene. Vi er hakket hvassere i 2. omgang, og de så slitne ut, sa RBK-kaptein Markus Henriksen.

RBK står dermed med fire poeng etter to kamper. Rekdal er enig i Henriksens evaluering av kampen.

– Molde var gode i første omgang, og jeg synes vi gjør en veldig sterk 2. omgang. Hadde vi vært litt mer presise, kunne vi ha stjålet seieren, sa Rekdal til TV 2.

Tittelforsvarer

Molde tapte overraskende sin åpningskamp mot Tromsø, mens RBK slo Viking. Dermed var det moldenserne som hadde størst press på seg foran kampen på hjemmebane. Molde vant i fjor serien med stor margin og er kandidat til å ta tittelen også i år.

– Vi ramler både i kvalitet og intensitet utover i 2. omgang. Vi hisser oss opp og mister litt hodet, og det er ikke bra, sa Molde-trener Erling Moe.

RBK ble nummer tre i serien i fjor, men i år har de ikke lenger danske Casper Tengstedt i rekkene. Han ble solgt til portugisiske Benfica etter storspill i Trondheim.

Molde kom på en flott overgang etter sju minutter, men Veton Berisha greide ikke å styre ballen i mål fra kloss hold. Etter snaut 20 minutters spill sendte Tiedemann vertene i ledelsen da han stanget ballen i nettet. RBK-keeper André Hansen var på ballen, men greide ikke å holde den ute.

Utligning

Molde fortsatte å være best på hjemmebane og skapte flere muligheter i etterkant av scoringen, men det var RBK som skulle få det neste målet. Jayden Nelson slo et flott hjørnespark, og Haugen var uheldig og satte ballen i eget nett med hodet.

2. omgang var jevn der begge lag skapte hver sine muligheter, men ingen fikk ballen i mål. Dermed endte det med poengdeling.

RBK er fortsatt uten målmaskinen Ole Sæter, som pådro seg en muskelskade i en treningskamp like før sesongstart. Han er ventet tilbake på banen i midten av mai.

Molde skal spille borte mot Lillestrøm i neste runde, mens Rosenborg tar imot Sandefjord.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Molde – Rosenborg 1-1 (1-1)

10.750 tilskuere

Mål: 1-0 Benjamin Tiedemann (18), 1-1 Kristoffer Haugen (selvmål 34).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Eirik Haugan, Markus André Kaasa, Sivert Mannsverk, Molde, Adrian Pereira, Erlend Dahl Reitan, Leo Cornic, Rosenborg.

Lagene:

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann, Eirik Haugan, Emil Breivik – Martin Linnes (Erling Knudtzon fra 69.), Kristoffer Haugen (Mathias Løvik fra 70.) – Veton Berisha (Magnus Grødem fra 80.), Sivert Mannsverk, Kristian Eriksen (Markus André Kaasa fra 64.) – Magnus Wolff Eikrem (Birk Risa fra 80.), Ola Brynhildsen.

Rosenborg (3-4-2-1): André Hansen – Erlend Dahl Reitan (Håkon Røsten fra 89.), Sam Rogers, Ulrik Yttergård Jenssen – Leo Cornic, Markus Henriksen, Tobias Børkeeiet (Morten Bjørlo fra 72.), Adrian Pereira – Carlo Holse, Jayden Nelson (Marius Broholm fra 64.) – Ísak Thorvaldsson (Agon Sadiku fra 64.).

Øvrige resultater:

Bodø/Glimt – Stabæk 4-0 (3-0), Haugesund – HamKam 3-2 (1-0), Molde – Rosenborg 1-1 (1-1), Odd – Brann 2-0 (1-0), Sandefjord – Tromsø 0-0, Strømsgodset – Aalesund 1-0 (1-0). Vålerenga – Sarpsborg 0-2 (0-0). Spilt lørdag: Viking – Lillestrøm 2-0.

---