Manchester United slo Forest og grep muligheten da konkurrentene snublet

Dermed klatrer «De røde djevlene» opp på 3.-plass på tabellen, tre poeng foran Newcastle som tapte 0-3 borte for Aston Villa lørdag.

Tottenham, som ligger seks poeng bak på 5.-plass, gikk også på et forsmedelig tap hjemme for Bournemouth. Dermed har rødtrøyene et godt grep om en Champions League-plass til neste sesong.

Manchester United fikk en god start på kampen da Danilo Oliveira gjorde en horribel involvering på egen banehalvdel, som ga Anthony Martial muligheten til å snappe ballen og avslutte på mål. Keylor Navas reddet, men avga en retur som Antony prikket i nettmaskene.

Kvarteret før full tid satte også Diogo Dalot inn sitt første ligamål for sesongen etter å ha blitt spilt nydelig gjennom av Antony.

Erik ten Hag har imidlertid massive skadeproblemer og fikk det ikke noe enklere da forrige kamps tomålsscorer, Marcel Sabitzer, skadet seg under oppvarmingen. Dermed fikk Christian Eriksen sin første kamp fra start siden 28. januar.

Fra før hadde de Alejandro Garnacho, Donny van de Beek, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Marcus Rashford, Raphaël Varane, Scott McTominay og Tom Heaton på skadelisten.

