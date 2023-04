Graham Hansen glitret med mål og assist – én seier unna ny ligatittel

En kjenning i kneet gjorde at 28-åringen sto over Norges to siste testkamper før sommerens VM-sluttspill, men ble lørdag klar til å bidra i nok en Barcelona-utklassing.

Etter en snau halvtime mottok hun en lang ball på høyrekanten og la umiddelbart en markkryper inn i boksen. Der kom Aitana Bonmatí på løp og skjøt inn 1-0.

Det var Graham Hansens tredje målgivende pasning i ligaen denne sesongen.

I første angrep etter hvilen doblet vertene ledelsen. De utnyttet full kommunikasjonssvikt i Atlético-forsvaret, og Victoria Lopez fikk brått masse rom da ballen spratt hennes vei i bortelagets målgård.

Tolv minutter senere la Graham Hansen vakkert på til 3-0. Hun ble spilt foran boksen, vendte litt innover og dunket ballen i høyre hjørne. Det var hennes åttende ligamål for sesongen.

Kort tid senere ble hun byttet ut. Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn med 20 minutter igjen å spille. På tampen la Bruna på til 4-0.

Barcelona står med full pott etter 25 runder i den spanske toppdivisjonen. En fjerde strake ligatittel er rett rundt hjørnet, og den er garantert i boks med tre nye poeng i neste kamp eller hvis tabelltoer Real Madrid snubler før det.

Graham Hansen er i rute til å bli seriemester for sjuende år på rad. De tre første titlene tok hun med tyske Wolfsburg.

Fem serieoppgjør gjenstår for Barcelona, som neste helg tar pause fra hjemlig liga for å ta turen til England. Da venter Chelsea til den første av to semifinaler i Champions League.

[ Graham Hansen scoret Barcelonas 100. ligamål denne sesongen ]