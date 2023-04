City med klar Haaland-plan: – Tar vare på ham 24 timer i døgnet

Etter overgangen til City i fjor sommer har Haaland kun vært utilgjengelig i fire klubbkamper. Det er en stor kontrast til de 16 kampene han mistet på grunn av skader i sitt siste år i Borussia Dortmund.

– Jeg vet ikke hva han gjorde i Dortmund, men vi tar vare på ham i 24 timer i døgnet. Vi har utrolige leger og fysioterapeuter, og de støtter ham hvert sekund gjennom dagen. Det er vanskelig å forstå hvordan du kan bruke masse penger (på en spiller) og så la ham være. Jeg vet ikke hva andre klubber gjør, svarte Guardiola på spørsmål fra VG på en pressekonferanse foran lørdagens hjemmekamp mot Leicester.

City-manageren mener det er helt nødvendig å ta ekstra vare på spillerne i et hektisk program med kamper hver tredje eller fjerde dag.

– Det er et krevende arbeid med ernæring, hvile, søvn og mat. Hvor mange minutter skal de spille på trening? Det er data som tilsier at man ikke skal trene mer enn 10-15 minutter, sa spanjolen, ifølge The Guardian.

Han la til at Haalands kroppsstørrelse gjør at Citys støtteapparat må være på vakt.

– Vi vet at vi må passe på ham fordi han er så stor. Fysioene tar vare på ham. Han får massert ryggen, skuldrene, musklene – alt. Han jobber mye mer inne på treningssenteret enn ute på banen. Sånn er dagens moderne fotball.

Haaland står med 45 mål på 39 kamper for Manchester City i ulike turneringer. Det er det høyeste scoringsantallet satt av en Premier League-spiller noensinne. 30 av målene har kommet i ligaen.

