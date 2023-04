Bekreftet: Martinez mister resten av sesongen – håp for Varane

Martinez gikk i gresset mot slutten av torsdagens kamp uten at noen var borti ham. United hadde ikke flere bytter og måtte fullføre kampen med ti spillere. Det var en svært nedbrutt Martinez som ble båret av banen.

Argentineren forlot Old Trafford på krykker, og i etterkant var manager Erik ten Hag klar på at det ikke så bra ut. Fredag kveld opplyser United at Martinez mister resten av sesongen med en brudd i foten.

Martinez må opereres for skaden og blir dermed ikke å se resten av inneværende sesong. Martinez har spilt 45 kamper for de rødkledde denne sesongen og scoret ett mål. Han var også en del av det argentinske laget som vant VM før jul.

Raphaël Varane ble tatt av til pause med en skade han ifølge Ten Hag har kjent på et par uker. United opplyser fredag at han vil være ute noen uker.

«Alle ønsker Lisandro og Rapha god bedring», heter det i en uttalelse.

United spiller mot Nottingham Forest borte søndag og kjemper på flere fronter. De kan vinne både FA-cupen og europaligaen denne sesongen. De har fra før sikret seg ligacuptittelen.

[ United-sjefen avventer skadenytt på stjerneduo – Shaw kan være tilbake ]