Assistentdommeren som albuet Robertson, slipper straff

Det skriver blant annet Sky Sports, The Sun og The Times.

– Jeg hjalp FA fullt ut med etterforskningen, og jeg har diskutert saken direkte med Robertson under en åpen og positiv samtale, sier Hatzidakis i en uttalelse, ifølge The Times-journalist Martyn Ziegler.

Det var etter at dommer Paul Tierney hadde markert for pause på Anfield i kampen mellom Liverpool og Arsenal, at hendelsen inntraff.

Liverpools venstreback Andrew Robertson mener han fikk en albue i ansiktet av assistentdommeren. Flere reagerte på bildene som ble vist i pausen.

Den engelske dommerforeningen (PGMOL) opplyste mandag at Hatzidakis ble suspendert inntil videre mens FA etterforsket saken.

Konklusjon skal ifølge medier være at hendelsen ikke får noen etterspill.

– Det var ikke min intensjon å komme borti Andy da jeg trakk armen min bort fra ham, og jeg har beklaget det, sier assistentdommeren.

