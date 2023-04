Guardiola: – Vi er noe eget på Etihad

Tirsdag kveld ble selveste Bayern München sendt hjem med 0–3 i den første av to kvartfinaler i årets mesterliga.

Scoringer av Rodri, Bernardo Silva og Erling Braut Haaland sørget for at City nærmest allerede har semifinaleplassen i lomma.

– Jeg vet hva som kreves i München. Vi er nødt til å spille veldig bra, sa Guardiola om returkampen 19. april til klubbens hjemmeside.

Spanjolen var manager i nettopp Bayern München fra 2013 og fram til han overtok Manchester City i 2016.

Guardiola lot seg imponere av kamputfallet i sin egen storstue.

– Det ble et sterkt resultat, og vi skapte mange sjanser. Vi er noe eget på vår egen hjemmebane denne sesongen. Vi er kliniske og direkte når vi har momentumet på vår side. Det er det samme i München. Jeg var der i tre år, og jeg vet hva fotballen betyr for folket. Jeg at det har kapasitet til å score både én, to og tre ganger. Men vi drar dit for å score mål og vinne kampen, selv om det vil bli svært vanskelig, sa Guardiola.

