Seriestarten mellom Lillestrøm og Strømsgodset utsettes etter koronautbrudd

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Fotballkamper skal avgjøres på et sportslig grunnlag. Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse ble utfallet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn i pressemeldingen.

NFF skriver at Strømsgodset søkte om å få utsatt kampen.

– Søknaden ble vurdert av uavhengig medisinsk kompetanse, behandlet i spilleplanutvalget og besluttet imøtekommet, heter det i pressemeldingen fra Norges Fotballforbund.

Lørdag kveld bekreftet Strømsgodset at de hadde fått ti koronatilfeller i troppen under to døgn før sesongstarten i Eliteserien mot Lillestrøm.

