Seriestarten i fare for Strømsgodset etter koronautbrudd

Det opplyser daglig leder Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at vi har positiv covidtest på ti spillere i troppen. To nye senest i dag. Ut over det ønsker jeg ikke gå mer i detalj fordi situasjonen per nå er uoversiktlig, skriver Nilsen i en SMS til kanalen.

Tidligere lørdag kveld meldte Eurosport om koronautbruddet i Godset før det ble bekreftet. Ifølge dem skal Norges Fotballforbund (NFF) vært i møter gjennom helgen for å finne ut om kampen kan spilles som normalt 1. påskedag.

– Vi er foreløpig ikke direkte involvert i saken. Men jeg har snakket med Godset og NFF for et døgn siden. Foreløpig er dette en ikke-sak for oss, skriver LSKs sportssjef Simon Mesfin i en SMS til TV 2.

Eliteserien sparker i gang med Rosenborg – Viking 14.30 til mandag. Nå kan kampen på Åråsen, en av seks kamper som skal starte klokken 17, være i fare.

