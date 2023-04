Rashford av med skade da United sløste med sjansene i seier over Everton

Dermed klatrer «De røde djevlene» opp på 3.-plass på tabellen og setter press på Newcastle, som spiller borte mot Brentford senere lørdag.

Det var vertene som kom best i gang, til tross for å ha misbrukt en hel haug med sjanser i starten av kampen. Jadon Sancho spilte en stikker gjennom til Scott McTominay foran mål, og skotten nølte ikke et sekund da han satte inn sitt femte mål på sine seks siste kamper.

Etter scoringen fortsatte vertene å bombardere Everton-målet, uten hell. Ifølge statistikkselskapet Opta avfyrte Manchester United-spillerne 21 skudd i første omgang.

Vertene fikk imidlertid uttelling for angrepsfotballen etter hvilen da Anthony Martial banket inn 2-0-scoringen etter å ha blitt spilt alene med keeper av Marcus Rashford. Noen minutter senere måtte samme Rashford gå av med det som så ut som en lyskeskade.

United-fansen fikk også noe å juble for da den danske midtbanespilleren Christian Eriksen endelig var tilbake igjen på banen. 31-åringen har vært ute med en ankelskade siden 28. januar.

United-kaptein Harry Maguire startet også sin første kamp i Premier League siden 12. februar. Kapteinen har faktisk bare fått ett minutts spilletid siden 2-0-seieren over Leeds i midten av februar. Han har riktignok startet to FA Cup-kamper, i tillegg til europaligakampen borte mot Betis.

