Ny Chelsea-smell i Frank Lampards comeback – røk for Wolverhampton

Chelsea valgte nylig å sparke Graham Potter etter en lang periode med svake resultater. Lampard ble hentet inn på en midlertidig kontrakt ut sesongen.

Mot Wolverhampton ble det imidlertid ingen rask bedring for London-klubben. Etter halvtimen spilt banket Matheus Nunes ballen i nettmaskene på vakkert vis og sørget for at vertene gikk til ledelse inn til pause.

Chelsea klarte aldri å sette inn utligningen, og dermed ebbet kampen ut i 1-0-seier for Wolverhampton.

Lampards mannskap har kun vunnet fire av de siste 21 kampene sine i Premier League. I neste runde møter Chelsea Brighton, mens Wolverhampton møter Brentford.

Som spiller var Lampard selv med på å vinne CL-tittelen som klar «underdog» i 2012. Med 211 mål er engelskmannen tidenes mestscorende Chelsea-spiller.

Lampards første periode som manager i Chelsea varte i under to sesonger. Han ledet klubben til fjerdeplass og mesterligaspill det første året, og det ble sett på som en god start. På den tiden hadde Chelsea en overgangsnekt å forholde seg til.

Forventningene ble noe helt annet da kjøpsforbudet var over. Sommeren 2020 svidde Chelsea av godt over to milliarder kroner på nye spillere, men resultatene gikk i feil retning. Få måneder etter sparkingen sto Stamford Bridge-laget igjen som en mesterligavinner under Thomas Tuchel.

Chelsea henger fortsatt med i Champions League og skal spille kvartfinale mot regjerende mester Real Madrid.

[ Rashford av med skade da United sløste med sjansene i seier over Everton ]