Kane matchvinner mot tabellnabo Brighton – Son ble historisk

Det var etter ti minutter at Son curlet ballen opp i det lengste krysset fra utsiden av 16-meteren. I tillegg til at det var hans 100. ligamål, er han også den første asiatiske spilleren til å klare milepælen.

Kaoru Mitoma utlignet noen minutter senere, men scoringen ble VAR-annullert for hands. Men da det gjensto ti minutter av førsteomgangen, headet Lewis Dunk inn 1-1-scoringen.

Danny Welbeck trodde han hadde sendt Brighton i ledelsen etter hvilen, men VAR annullerte nok en gang en scoring for hands. Reprisen viste at skuddet var innom armen til Alexis Mac Allister før den gikk i mål.

Noen minutter senere ble lagenes managere Christian Stellini og Roberto De Zerbi utvist som følge av bråk på sidelinjen.

Tolv minutter før slutt hamret Kane inn matchvinnerscoringen for Tottenham og sørget for at de liljehvite fra London er tilbake på vinnersporet etter to uavgjortkamper.

