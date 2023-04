Van Dijk tilbake – Thiago aktuell for spill mot Arsenal

Det fortalte Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse fredag.

– Han har trent tre eller fire ganger med laget og kan være aktuell. Men vi må sjekke hvordan han føler seg, sa Klopp.

Thiago har ikke spilt i Premier League på to måneder. Han har slitt med en hofteskade. Også Virgil van Dijk er tilbake i trening og en mulig mann for Klopp å bruke i midtforsvaret på Anfield.

Klopp opplyste også at Luis Diaz er tilbake i trening, og at han sikter seg inn mot å bli helt klar for kamp mot Leeds 17. april.

0-0-kampen mot Chelsea tirsdag stoppet en rekke på tre strake tap for de rødkledde. Det er ti poeng opp til topp fire for Klopp og co.

– Vårt hovedproblem mot Chelsea var at vi hadde ballen og ga den bort. Det er ikke sånn det bør være. Jeg likte lidenskapen, sa tyskeren.

Søndag venter serieleder Arsenal som kommer til Anfield med sju strake seirer i Premier League.

– Jeg vet ikke helt hva du kan si om oss for øyeblikket, så det viser situasjonen. Det er fortsatt Anfield. Vi er på hjemmebane, og vi må fortsatt vise en reaksjon og forbedring, sa Klopp.

På hjemmebane i Premier League denne sesongen er det kun Leeds som har klart å reise hjem med tre poeng.

