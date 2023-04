Lampard leder Chelsea ut sesongen: – En ganske enkel avgjørelse

Ansettelsen ble bekreftet torsdag etter et døgn med klare tegn på et Lampard-comeback. Det skjer drøyt 800 dager etter at han ble sparket som Chelsea-manager, og tidligere i år måtte han forlate et Everton-lag under nedrykksstreken.

– Det er fint å være tilbake. For meg var det en ganske enkel avgjørelse å ta. Dette er min klubb, og jeg har mange følelser knyttet til den, sa Lampard da han møtte pressen i forkant av lørdagens bortekamp mot Wolverhampton.

Han tar over en storklubb som strever i Premier League. Chelsea ligger på 11.-plass og har kun vunnet fire av sine 20 siste seriekamper. De elendige resultatene kostet Graham Potter jobben.

I september ble han hentet inn som et langtidsprosjekt, men etter 31 kamper (tolv av dem vunnet) var det slutt.

[ The Athletic: Lampard nær Chelsea-comeback ]

CL-drøm

Chelsea henger fortsatt med i Champions League og skal spille kvartfinale mot regjerende mester Real Madrid. London-laget har tidligere vunnet turneringen når det har slitt i hjemlig liga, men få tror på et nytt Chelsea-mirakel.

Det ønsker Lampard å motbevise. Som spiller var han selv med på å vinne CL-tittelen som klar «underdog» i 2012. Med 211 mål er engelskmannen tidenes mestscorende Chelsea-spiller.

Lampards første periode som manager i Chelsea varte i under to sesonger. Han ledet klubben til fjerdeplass og mesterligaspill det første året, og det ble sett på som en god start. På den tiden hadde Chelsea en overgangsnekt å forholde seg til.

[ Graham Potter ferdig som Chelsea-manager ]

Innfridde ikke

Forventningene ble noe helt annet da kjøpsforbudet var over. Sommeren 2020 svidde Chelsea av godt over to milliarder kroner på nye spillere, men resultatene gikk i feil retning. Få måneder etter sparkingen sto Stamford Bridge-laget igjen som en mesterligavinner under Thomas Tuchel.

Chelsea fikk i fjor vår nye eiere. Da ble Roman Abramovitsj byttet ut med et amerikansk konsortium ledet av Todd Boehly. Siden har ingen i Fotball-Europa brukt mer penger på spillerkjøp enn Chelsea.

– Vi vil gi oss selv en sjanse til å oppnå suksess, og Frank har alle egenskapene og kvalitetene vi trenger for å ta oss til målstreken, sier Boehly og medeier Behdad Eghbali om Lampard-valget i en uttalelse.

De siste dagene er Luis Enrique blitt nevnt som en het kandidat til å bli permanent manager etter sesongen. Ifølge avisen The Independent har Barcelonas tidligere suksesstrener vært i samtaler med Chelsea-toppene.

[ «Potter får sparken for Boehlys manglende fotballkunnskaper» ]