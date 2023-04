The Athletic: Lampard nær Chelsea-comeback

The Athletic skriver at klubben og Lampard skal være i forhandlinger om å gjøre han til midlertidig manager ut sesongen for Premier League-klubben etter at Graham Potter fikk sparken søndag.

Lampard ledet Chelsea fra 2019 til januar 2021, hvor han fikk sparken og ble erstatter av Thomas Tuchel. I etterkant har han leder Everton, hvor det heller ikke ble noen stor suksess.

44-åringen endte Everton-eventyret med nok en gang å få sparken som følge av svake resultater over lang tid. Lampard overtok jobben i februar i fjor og hjalp laget unngå nedrykk i 2021/2022-sesongen.

Lampard kan trygt regnes som en ekte Chelsea-legende etter å ha spilt over 400 kamper for klubben mellom 2001 og 2014. Briten var med å ta Chelsea til blant annet én Champions League-tittel og tre seriemesterskap.

Potter fikk søndag sparken i Chelsea etter å ha bare vunnet fire av sine 19 seriekamper. Det kan sies å være en elendig uttelling etter å ha brukt klart mest penger i fotball-Europa på spillerkjøp de siste ni månedene. Med ti oppgjør igjen ligger Chelsea helt nede på 11.-plass.

