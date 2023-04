Thorsby og Union Berlin ute av cupen – Tuchels Bayern senket på overtid

Franske Randal Kolo Muani scoret to kjappe mål etter elleve og tolv minutter og ga hjemmelaget i Frankfurt en drømmestart. Det holdt også til seier.

Bayern München ble felt av et overtidsmål mot Freiburg tirsdag. Dayot Upamecano og Nicolas Höfler sørget for at det sto 1-1 etter en halvtime, og fem minutter på overtid falt avgjørelsen.

Freiburg fikk straffespark og Lucas Höler sikret seieren og avansement for fjorårets tapende finalist. Dermed fikk Thomas Tuchel en svak start som Bayern-manager. Han tok nylig over for Julian Nagelsmann.

Union Berlin greide aldri å sette ballen i mål bak Kevin Trapp og røk dermed ut av cupen. Morten Thorsby startet kampen på benken for Union, men ble byttet inn til pause. Han greide ikke hjelpe laget til semifinale.

Union ligger på tredjeplass i Bundesliga, mens Eintracht er tre plasser bak.

Onsdag venter de to siste kvartfinalene i Nürnberg – Stuttgart og RB Leipzig – Borussia Dortmund. Leipzig er regjerende cupmester.

[ Tuchels Bayern knuste Dortmund i «Der Klassiker» etter gigatabbe ]