Mitrovic utestenges i åtte kamper etter cupbråk

Det opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) tirsdag.

Både Mitrovic og manager Marco Silva er straffet etter bråket som oppsto 20 minutter før slutt i kampen 19. mars.

Da stoppet Willian et skudd fra United-spilles Jadon Sancho med hånden. Etter en videosjekk ble det dømt straffe til United og rødt kort til Fulhams brasilianer. Utvist ble også manager Silva og målscorer Mitrovic for å ha protest illsint mot avgjørelsen.

I etterkant ble det klart at FA åpnet disiplinærsaker mot dem, og tirsdag kom avgjørelsen. Silva blir utestengt i to kamper og må betale 200.000 kroner i bot, mens Mitrovic får den klart verste straffen av de to med hele åtte kamper.

Han har rukket å stått over én av dem allerede.

[ United til semifinale – snudde etter tre røde og to mål på få minutter ]