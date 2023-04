Chelsea best i målløs kamp mot Liverpool: – Frustrerende

Reece James og Kai Havertz trodde de hadde sendte Chelsea i ledelsen ved hver sin anledning, men VAR annullerte begge målene. Først for en svært hårfin offside, før Havertz’ mål ble avblåst for hands.

– Det er alltid små marginer. Jeg kom gjennom og traff keeperen, og så spratt ballen i hånden. Vi har spilt bedre kamper og vi er på 11.-plass. Dette året er ganske spesielt for begge lag og det er ikke en enkel situasjon, sa Havertz til Viaplay etter kampen.

Chelsea var klart best i store deler av kampen, men unøyaktighet hindret de blåkledde seier. Liverpool kom mer med i kampen etter hvert, men var aldri i nærheten av like farlig som hjemmelaget.

– Det er frustrerende, for vi ønsker å vinne på hjemmebane, fortsatte Havertz.

Flere store stjerner, som blant annet Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold, måtte starte kampen på benken, men etter hvert byttet manager Klopp laget sitt bedre. Det ga ikke uttelling i form av mål.

Det var to lag i krise som møttes på Stamford Bridge tirsdag. Chelsea har hatt en svært skuffende sesong og sparket søndag manager Graham Potter. Dermed var det Bruno Saltor som ledet de blåkledde i oppgjøret mot Liverpool, som også har skuffet denne sesongen.

[ To røde kort da Spurs rotet bort seieren etter Keanes drømmemål ]

– Har ikke gått så bra

De rødkledde kom til kampen med to strake tap for Bournemouth og Manchester City i bagasjen. Chelsea på sin side tapte 0-2 for Aston Villa sist helg.

Liverpool møter serieleder Arsenal i neste runde, mens Chelsea skal spille mot Wolverhampton.

Manager Jürgen Klopp manglet stopperkjempen Virgil van Dijk med sykdom til kampen, men han valgte også å sette Salah og flere andre stjerner på benken. Blant dem var backparet Alexander-Arnold og Andrew Robertson, som til vanlig er sikre kort i Liverpools lagoppstilling.

– Noen får hvile og andre trenger hvile. Det gir andre spillere muligheten. Det har ikke gått så bra de siste ukene, så vi trengte å gjøre endringer, sa Klopp til Sky Sports foran kampen.

Chelsea åpnet klart best og skapte flere gode muligheter innen kampens første ti minutter. Unøyaktighet og en god Alisson Becker sørget for at det fortsatt var målløst.

[ Leeds tok viktig seier i bunnstriden – Villa slo Leicester ]

VAR-annulleringer

Etter 25 minutter banket Reece James ballen i mål, men scoringen ble annullert for en offside i forkant.

Underveis i omgangen kom bortelaget mer med og skapte gode sjanser, men Chelsea-forsvaret spilte oppofrende og blokkerte avslutningene.

Den andre omgangen startet Chelsea som den første, men igjen var ikke nøyaktigheten der da Mateo Kovacic banket ballen over mål alene med Alisson. Like etterpå satte Kai Havertz ballen i mål, men scoringen ble avblåst, denne gang grunnet hands på tyskeren.

I etterkant av den annullerte scoringer var det en tam forestilling i London, der ingen av lagene kom særlig nære en avgjørelse.

[ Klopp om managerfallet. Kalte seg “last man standing” ]

---

Kampfakta

Premier League, utsatt kamp tirsdag:

Chelsea – Liverpool 0-0

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Mateo Kovacic, Chelsea, Joël Matip, Kostas Tsimikas, Curtis Jones, Fabinho, Liverpool.

Chelsea (3-2-3-2): Kepa Arrizabalaga – Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella – Reece James, Ben Chilwell (Mykhajlo Mudryk fra 77.) – N’Golo Kanté (Conor Gallagher fra 68.), Enzo Fernández, Mateo Kovacic – Kai Havertz, João Félix (Raheem Sterling fra 84.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Joe Gomez, Joël Matip, Ibrahima Konaté, Kostas Tsimikas (Andrew Robertson fra 64.) – Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones (James Milner fra 78.) – Diogo Jota, Roberto Firmino (Mohamed Salah fra 64.), Darwin Núñez (Cody Gakpo fra 78.).

---