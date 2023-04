To røde kort da Spurs rotet bort seieren etter Keanes drømmemål

– Det tok tid før denne kampen tok av, men de siste 25 minuttene ble det moro, sa Viaplays ekspert Tor Ole Skullerud.

Det poenget på tampen kan vise seg å være avgjørende i kampen om å holde plassen i Premier League. Scoringen til Keane gjorde at de blåkledde hoppet fra 18.-plass og nedrykksplass til å være nummer 15 i det som blir et rotterace om å holde seg i ligaen.

Kampen var den første etter at Antonio Conte fikk fyken som Tottenham-manager. Cristian Stellini ledet laget fra sidelinjen, og han så at Abdoulaye Doucouré mistet hodet da han havnet i klammeri med Tottenhams Harry Kane med en halvtime igjen av kampen. Han sendte av gårde håndflaten mot ansiktet til Kane og fikk marsjordre.

– Du kan ikke komme unna med å slå på den måten der, sa Skullerud.

Kane fikk gult kort i situasjonen.

Kanes mål like etter var det 15. mot Everton i Premier League. Det er bare Leicester han har scoret flere mot (18). Målet kom på et straffespark etter at Keane hadde vært uvøren i feltet og sparket ned Christian Romero.

Og to minutter før slutt var innbytter Lucas Moura var altfor het da han stemplet Keane bare seks minutter etter at han kom på banen. Det så ut til å tenne midtstopperen, som like etter fikk sitt drømmemål og sendte Goodison Park til himmels.

Det var Everton som var nærmest alle poengene på tampen, men det endte med poengdeling.

[ Newcastle med viktig seier mot Manchester United i mesterligajakten ]