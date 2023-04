Umotiverte PSG-stjerner gikk på nytt hjemmetap

Etter 29 kamper skiller det bare seks poeng ned til Lens på annenplass, og lagene skal i tillegg møtes om to runder.

Det har lenge gått mot en komfortabel ligatittel for PSG, men med to strake tap har de åpnet opp for rivalene bak. Søndag ble Bradley Barcola matchvinner for et Lyon-lag som ligger på 9.-plass i Ligue 1.

PSG stilte med både Kylian Mbappé og Lionel Messi på topp, men de greide hjelpe laget til poeng på hjemmebane.

PSG møter Nice i neste kamp før Lens venter på hjemmebane i runden etterpå. Der er PSG trolig avhengig av seier om de ikke skal åpne helt opp i kampen om ligatittelen. Det gjenstår ni kamper av årets sesong.

PSG røk nylig ut av mesterligaen etter tap for Bayern München.

[ Ny PSG-nedtur i CL: – Bayern soleklar kandidat til å vinne hele turneringen ]